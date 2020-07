Arriva a Scicli il “Campus delle Arti”

Ripartire per imparare, in sicurezza e all’insegna del divertimento.

Questo l’obiettivo dell’associazione culturale Tecne99 che inaugurerà il 13 Luglio 2020 il primo Campus delle Arti della provincia di Ragusa.

I laboratori, pensati per sviluppare il potenziale creativo di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si svolgeranno all’aperto a Villa Penna, Scicli, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Nozioni di musica, disegno, recitazione verranno esplorate in prima persona dai piccoli partecipanti grazie ad una varietà di attività e giochi educativi che daranno sfogo alla loro fantasia.

Il Campus delle Arti si svolgerà dal 13 Luglio al 7 Agosto 2020 – a cadenza settimanale – ed è compatibile con i bonus per centri estivi.

Per info e prenotazioni cell/whatsapp: 3899743921 – 3298259819 – 3384037629

L’Associazione Tecne99, dal 2018 opera nel territorio siciliano, nello specifico sciclitano, e si pone come obiettivo quello di creare una piattaforma interattiva e sinergica attraverso le realtà culturali già presenti in zona, e non solo. Tecne99 è composta da giovani professionisti del settore artistico/culturale, uniti dall’amore verso il proprio territorio e dal motto “Free your art”.

