Ragusa. In stesura un volume sulla Sicilia ed i suoi borghi

La casa editrice Dario Flaccovio organizza un contest fotografico al fine di realizzare il volume “Dentro la Sicilia. I borghi e le aree interne: alla scoperta di una Sicilia inedita” che riguarderà anche Ragusa Ibla.

Il contest già partito il 23 giugno scorso e che si concluderà il 15 agosto, prevede una selezione di 5 foto per ogni zona della Sicilia che saranno scelte da una prestigiosa giuria presieduta dal Maestro Giuseppe Leone e della quale fanno parte anche Luigi Nifosì, Massimo Calcagno, Giuseppe Di Stefano.

La partecipazione al contest è gratuita; si potranno inviare fino ad massimo di 5 foto per ogni singolo paese. Per la provincia di Ragusa gli scatti dovranno riguardare Ispica, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Ragusa Ibla. Le foto e le relative didascalie dovranno essere inoltrate entro il 15 agosto attraverso il form del sito www.dentrolasicilia.com

