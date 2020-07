Lorefice (M5S): “Pensioni invalidità passano da 285 a 516 euro”

“Tra le misure del Decreto Rilancio è stato approvato in Commissione, all’unanimità, un emendamento che innalza l’assegno per le pensioni di invalidità da 285 a 516 euro.

Una risposta sostanziale alle tante richieste che in questi anni erano giunte. Un risultato raggiunto in maniera unanime e trasversale.

Il nostro impegno – spiega la presidente della Commissione Affari Sociali, Marialucia Lorefice – nei confronti di chi ha maggiore necessità è la via per portare avanti delle misure che permettono di ottenere risultati concreti per la sostenibilità delle famiglie e di quanti ne hanno bisogno, soprattutto di coloro i quali si trovano in particolari difficoltà.

Siamo da sempre convinti che la politica si possa definire tale quando lavora a stretto contatto con i cittadini, e a loro risponde, per poter rendere la società a misura del singolo e delle famiglie permettendo a tutti una vita dignitosa.

Solo così ciascuno – conclude Lorefice – può sentirsi parte di un tutto cui rispondiamo fieri di giungere agli obiettivi prefissati”.

