Pozzallo. Tamponi sui migranti a bordo della nave al largo

Cinque dell’Asp, due dell’Usmaf. La Regione ha fatto 180 tamponi sui migranti dell’Ocean Viking a largo di Pozzallo e si è sostituita allo Stato. “Non mi pare una cosa normale – scrive in un posto su Facebook l’assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza -. Ma voglio ringraziare i medici dell’Asp di Ragusa e il direttore Aliquó. Qualcuno a Roma, però, dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l’Usmaf non ha personale per adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito”.

Salva