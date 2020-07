Territorio, Ragusa. Via Colajanni in totale abbandono

Il Direttivo cittadino di Territorio Ragusa ha ricevuto numerose segnalazioni sullo stato di più assoluto degrado del viale Colajanni

Il Presidente Andrea Battaglia, con il vicesegretario cittadino Emanuele Distefano, ha potuto constatare come il verde alla base degli alberi è nuovamente abbondante, nonostante una recente manutenzione, ma il degrado del marciapiede e dell’inferriata è massimo.

L’inferriata, in più punti risulta totalmente arrugginita, addirittura alcune parti sono sostituite da transenne, le condizioni del marciapiede non consentono un passaggio in sicurezza per anziani, mamme con le carrozzelle, mentre per i diversamente abili il passaggio risulta impossibile.

Uno stato di degrado totale, di abbandono, che necessita di un sollecito intervento degli assessorati competenti per mantenere un minimo di decoro in città.

Anche il segretario cittadino, Michele Tasca, ha inteso condividere la segnalazione e ha proposto al Direttivo, nel caso questo stato di cose permanga oltre la stagione estiva, di istituire un tavolo permanente che raccolga le istanze dei cittadini relative a disservizi, mancate manutenzioni e e carenza di decoro urbano nelle varie zone del territorio cittadino

