Riccotti: “Le scuole di Scicli lavorano per aprire in sicurezza”

Il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Scicli, Caterina Riccotti, ha incontrato ieri i dirigenti scolastici di Scicli al fine di programmare la riapertura delle scuole alla luce delle nuove disposizioni di legge in materia anti-contagio.

L’amministrazione comunale ha a cuore che la ripresa delle lezioni avvenga in sicurezza per gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale che ruota intorno al mondo della scuola.

“Tutte le scuole superiori hanno già adottato le misure di prevenzione del contagio Covid e sono pronte alla riapertura – annuncia il vicesindaco Caterina Riccotti- mentre si è già al lavoro per garantire le misure anti contagio negli istituti comprensivi, comprendenti scuola media, scuola primaria e scuola dell’infanzia”.

Scicli ancora una volta si conferma all’avanguardia nelle politiche scolastiche, anche grazie al clima di collaborazione tra il Comune e gli istituti della città.

