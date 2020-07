Frigintini Calcio. Il commiato del DS Occhipinti. Riceviamo

Anche se avevo già detto tutto alla squadra e alla Società nei gruppi privati, non potevo non rispondere al post che la Società mi ha dedicato nella Pagina A.P.D Frigintini Città di Modica nei giorni scorsi . In questi miei quattro anni di esperienza calcistica col Gruppo Dirigente del Frigintini Calcio e che proprio nell’ultimo anno mi ha visto ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo , so per certo che di questa esperienza porterò tutto nel mio cuore. Ho vissuto momenti di gioia e altri di dolore , Gioie per le bellissime ed entusiasmanti soddisfazioni che ci siamo presi dentro e fuori dal campo, insieme a tutti i componenti della Famiglia Frigintini Calcio. Riguardo ai dolori penso che ognuno li vive a modo proprio e quello che ho vissuto e abbiamo vissuto in un modo straziante è stata la tragica scomparsa di Alessio Iabichella. Tragedia che ha sconvolto la Famiglia Iabichella in primis, la Società, di cui Alessio ne faceva parte ( in questo caso il Frigintini ) e la Città di Modica intera. In questi giorni la gente mi ferma e mi chiede sbalordita il perché di questa mia scelta di mollare, probabilmente il fatto di vedermi così preso vuol dire che non è passato inosservato e questa cosa non può che farmi piacere. Ma chi mi conosce sa che in ogni cosa che faccio metto il massimo impegno nel segno della serietà e trasparenza. E’ anche vero che quando arrivi ad un punto dove non trovi più l’entusiasmo, gli stimoli e la voglia di continuare, allora è meglio mollare, altrimenti tutto quanto di buono fatto negli anni passati potrebbe venire dimenticato. Ringrazio il Presidente Salvatore Colombo, a cui va la mia stima e il mio rispetto al di sopra di ogni cosa. Persona con cui mi sono trovato sempre bene , col quale abbiamo condiviso tante situazioni trovandoci in tante occasioni d’accordo su cosa andava fatto o non fatto per il bene della Società . Ringrazio ancora una volta tutto il Gruppo Dirigenti per l’opportunità concessami e per la fiducia che è stata posta nella mia persona. Ringrazio tutti i calciatori per l’impegno profuso in questa stagione, anche se è stata interrotta per i fatti del Covid 19, abbiamo comunque raggiunto l’obbiettivo prefissato a inizio stagione, la salvezza. Ci tengo a precisare che l’obiettivo salvezza lo avremmo raggiunto anche sul campo se la stagione si fosse potuta terminare. Ci tengo a mandare un affettuoso saluto anche ai simpatizzanti del Frigintini Calcio che quando ne hanno avuto la possibilità sono venuti a seguirci e a sostenerci . Un ringraziamento da parte mia va allo sponsor ufficiale nelle persone di Saro e Salvatore Di Raimondo e a tutti gli sponsor per averci supportati, sopportati e sostenuti . Il mio augurio è che la Società possa continuare a raggiungere gli obbiettivi prefissati, cosa che in questi quattro anni abbiamo raggiunto. Una “promozione in Promozione”, scusate il gioco di parole e ben tre salvezze . Per una Frazione di Modica con circa 6000 Abitanti penso sia una gran bella Soddisfazione , ma come si sa le Ambizioni per una Società sono quelle di fare sempre meglio e di guardare avanti . Concludo salutando tutti con un affettuoso e caloroso abbraccio nella speranza di rivedervi presto in giro !!

Orazio Occhipinti

Salva