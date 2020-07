Cotinua la solidarietà del Comitato “Noi Insieme” per Modica

Una rappresentanza del Comitato “Noi Insieme” di Modica, formata da Carmelo Ventura, Franco Migliore, Giuseppe Melilli e da Elisa Salina, ha consegnato nelle mani del direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore di Modica, Piero Bonomo, cinque saturimetri per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue.

“Tale strumento”, ha ricordato Bonomo, “è molto utile perché, misurando la quantità di ossigeno nel sangue, ci permette di rilevare con maggiore precisione eventuali sintomi di problemi respiratori e, quindi, ad individuare un paziente che, potenzialmente, potrebbe essere portatore di coronavirus”. L’operato del nostro personale medico sanitario in questi mesi, unitamente al comportamento attento e prudente di tutta la comunità cittadina, sono stati lodevoli, al pari di ogni iniziativa che, legata alla prevenzione e alla salute della persona, è stata promossa nei confronti della sanità pubblica.

Il Comitato “Noi Insieme” ha aderito con entusiasmo all’ idea, sostenuta anche del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, di donare i saturimetri all’Ospedale Maggiore. Tale iniziativa si inserisce all’interno di un grande progetto di solidarietà che il Comitato “Noi Insieme” sta portando avanti e che, indubbiamente, non si fermerà a quest’ultima iniziativa.

Salva