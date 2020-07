Arriva il distanziamento a Marina di Modica e Maganuco

Sono stati installati nelle spiagge di Marina di Modica e Maganuco oltre 1.500 stalli per il rispettare del distanziamento sanitario obbligatorio come previsto dall’ultimo decreto anti-Covid. Con propria ordinanza, il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha disciplinato i comportamenti e gli obblighi a cui ci si deve attenere per l’uso delle spiagge libere.

Gli stalli serviranno per tutti coloro che decideranno di ultilizzare la spiaggia libera, gli ombrelloni non potranno essere installati al di fuori degli stalli, mentre teli e sgabelli dovranno essere posizionati nelle prossimità di essi.

