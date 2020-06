Ragusa. Incontri con i consorzi di tutela e i presidi slow food

L’idea è quella di organizzare una settimana del gusto, in collaborazione con i Consorzi di tutela delle produzioni d’eccellenza e dei presidi slow food, per promuovere i prodotti enogastronomici. Diverse le proposte sul tappeto durante la riunione voluta dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, che ha registrato la partecipazione dei presidenti o di membri dei consigli d’amministrazione degli stessi consorzi. C’era un convitato di pietra che rispondeva al nome dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Qualora dovessero essere mantenute le linee guida per la organizzazione di eventi e manifestazioni che renderebbe tutto più complicato sul piano organizzativo si è pensato ad un piano B per ‘dribblare’ il problema senza rinunciare alla promozione dei prodotti locali. L’obiettivo sarebbe quello di una promozione dei prodotti d’eccellenza dall’olio al formaggio al vino al Cerasuolo e agli ortaggi con uno spot da trasmettere nelle principali emittenti televisive. Se invece ci sarà la possibilità di organizzare manifestazioni in presenza allora si pensa ad una location unica con degustazioni mirate dei prodotti. Altra proposta in campo: in occasione del festival dei libri ‘A tutto volume’ che si terrà dal 9 all’11 ottobre di organizzare la cena con gli autori negli spazi più suggestivi di Ragusa, mentre, la settimana del gusto dovrebbe svolgersi l’ultima settimana di ottobre.

“In un sistema in rapida evoluzione – dice il Commissario Piazza – che si trova ad affrontare drastici e repentini cambiamenti, si rende necessario per gli operatori investire in promozione soprattutto dopo questa crisi economica vissuta con l’emergenza sanitaria da Covid 19. I Consorzi di tutela sono ogni giorno in prima linea per promuovere, valorizzare e tutelare le loro produzioni d’eccellenza e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa vuole essere a loro fianco per dimostrare ancora una volta, quanto sia fondamentale quest’attività per raggiungere sempre maggiori traguardi”.

