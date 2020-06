Corsi di tennis gratuito a Marina di Modica. Domani lo start up

Partirà domani, 1° luglio per terminare il 31 agosto prossimo il corso di tennis gratuito organizzato dall’Assessorato allo Sport. Il campo comunale sarà ancora una volta quello di Via dei Fiori a Marina di Modica.

Il corso è aperto ai bambini e ragazzi dal 6 ai 14 anni nei giorni di Lunedì , Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.00 alle 11.30. Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 i corsi per adulti.

Il campo rimarrà a disposizione in forma gratuita nelle altre ore rimanenti a beneficio di tutti gli appassionati del tennis che potranno prenotare al numero messo a diposizione dell’Ufficio Sport – 331 304 1744.

La pratica del tennis non si limita ai soli corsi. Nel mese di Agosto, infatti, si svolgerà la terza edizione del torneo di Tennis amatoriali NO FIT.

Le iscrizioni ai Corsi si possono effettuare chiamando il numero di cellulare dell’Ufficio Sport. Dovranno poi essere formalizzate di presenza presso la struttura compilando il modulo che sarà messo a disposizione dal personale Comunale.

“E’ già il quarto anno che il progetto va avanti, dichiara l’assessore allo Sport Maria Monisteri, con numerosi attestati e riscontri positivi, anno dopo anno, soprattutto del corso bambini, che ha visto un incremento del 100% dei partecipanti.

Dai 32 del primo anno ai 63 ( tutti censiti nell’archivio dell’Ufficio Sport ) dell’estate scorsa 2019.

Un duplice aspetto caratterizzerà quest’anno il Corso, in quanto se da un lato la crisi da CoronaVirus potrà determinare una organizzazione più impegnativa dovendo attenzionare i vari aspetti di prevenzione (che nel tennis da 0 a 4 incide lo 0,1 di rischio contagio come è stato constatato e pubblicizzato dalla stessa Federazione Nazionale), dall’altro la stessa motivazione sta determinando, paradossalmente, le numerose richieste in quanto i bambini avranno la possibilità di poter svolgere forse l’unica attività ricreativa-sportiva utile possibile ed in sicurezza nella nostra frazione balneare.”

Per quanto riguarda il numero dei bambini che potranno frequentare il singolo corso, ci si atterrà alle disposizioni che sono già state dettate dalla Federazione Nazionale Tennis che prevedono la massima attenzione nel far rispettare il distanziamento tra i partecipanti. Nella scala delle percentuali, il tennis è lo Sport tra quelli individuali ad avere la percentuale piu’ bassa e quindi lo sport tra i più sicuri tra tutti.

