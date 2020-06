Piccitto, nuovo coordinatore provinciale dei giovani di FI

Forza Italia Ragusa ha un nuovo coordinatore provinciale dei giovani. E’ Christian Piccitto, modicano, 25 anni, la cui nomina è arrivata direttamente dal coordinatore nazionale Marco Bestetti. “Sono davvero contento della nomina di Christian, – ha commentato Giancarlo Cugnata, commissario provinciale di Forza Italia Ragusa – un ragazzo che da sempre è stato vicino ai valori e ai principi di Forza Italia, coerente e sempre attento nel manifestare non solo il desiderio di spendersi per il territorio ma anche le giuste capacità per ampliare il proprio raggio d’azione e farlo arrivare oltre il territorio di Modica. Sia io che il coordinatore di Forza Italia Giovani, Andrea Mineo, lo abbiamo voluto e abbiamo proposto il suo nome, sul quale non c’è stata alcuna esitazione nè perplessità. Auguro buon lavoro sia a lui che ad Andrea, consapevole delle sfide importanti che li attendono, affinchè possano riuscire a costruire e ad aggregare sempre più giovani che sono la linfa vitale di ogni partito o movimento che si rispetti, il ‘grillo parlante’ della politica. C’è sempre molto da apprendere da loro, sono la parte più dinamica ma dotati anche di una forte capacità riflessiva e sono sicuro che, insieme, sapranno fare molto bene per un partito che, sotto la guida del nostro coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, sta diventando una famiglia sempre più coesa, forte e numerosa”.

“Sono felicissimo e fiero di continuare ad impegnarmi nel partito in cui milito sin da giovanissimo – ha dichiarato Piccitto – e a cui, da sempre, mi sento appartenente. Lavorare per i giovani della nostra Provincia è ciò che, insieme a tutto il gruppo di Forza Italia Giovani Sicilia e a Forza Italia Ragusa Coordinamento Provinciale, faremo con impegno, assiduità e tanta voglia di fare”

Quindi i ringraziamenti, al Coordinatore provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, con il quale ha il piacere e l’onore di collaborare per portare avanti le attività del Coordinamento, al Coordinatore nazionale di FIG, Marco Bestetti, e al Coordinatore regionale di FIG, Andrea Mineo. “Hanno creduto e posto fiducia in me, – conclude – e intendo ricambiare impegnandomi riorganizzando da subito il movimento giovanile in provincia e ponendo l’accento sulle esigenze degli studenti universitari e dei giovani lavoratori, senza tralasciare le iniziative per la valorizzazione del territorio provinciale”.

Salva