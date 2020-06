Si è dimesso il direttore sportivo del Frigintini Città di Modica, Orazio Occhipinti. Le dimissioni sono arrivate in queste ore “per motivi personali”. La dirigenza del sodalizio che milita nel campionato di Promozione ringrazia Occhipinti per l’impegno profuso e gli sforzi fatti in questi anni, “persona in gamba, sempre disponibile e che si è sempre contraddistinta per la sua correttezza e serietà. Le strade si dividono ma il rispetto e l’amicizia rimane sempre”!