L’Assessore Regionale Samonà oggi in Provincia di Ragusa

Giornata iblea per l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà che ha fatto un giro da Ragusa Ibla a Modica, da Sampieri a Camarina. Non è una visita turistica, si è affrettato a precisare Samonà ma un sopralluogo, afferma, per rendermi conto insieme ai tecnici dell’Assessorato e al Sovrintendente Battaglia, dello stato di alcuni luoghi simbolo del patrimonio culturale e architettonico della Provincia. In ballo ci sono i finanziamenti bloccati come i 5 milioni per Cava d’Ispica, e quello per il recupero della Fornace Penna di contrada Pisciotto e del Parco Archeologico di Camarina

Nella chiesa di San Giorgio a Modica, l’Assessore ha preso atto del recente crollo di alcuni calcinacci nello spazio antistante la cappella e si è reso conto della necessità di un intervento sulla impalcatura del tetto.

Parlamentari e Amministratori, leghisti hanno seguito l’Assessore Alberto Samonà nel suo percorso insieme ai Sindaci delle varie città

