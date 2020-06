Fondi per piste ciclabili. Rientrano tre comuni iblei

“Lo stanziamento da parte del Governo nazionale di somme ai Comuni per la progettazione e la realizzazione delle ciclovie urbane e le ciclostazioni in Sicilia è un’opportunità che gli stessi Comuni non possono e non devono perdere”. Lo rileva la deputata regionale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Stefania Campo, a proposito dei 137.2 milioni di euro che il Governo ha appostato per la realizzazione di tali opere, di cui ben 15 milioni per la nostra Isola. Tre, in particolare, sono i Comuni della provincia di Ragusa che hanno visto l’assegnazione dei fondi: 260.321 euro Ragusa; 227.208 euro Vittoria e 192.538 euro Modica. “I criteri di assegnazione dei contributi ai Comuni – spiega la portavoce pentastellata – tenevano conto del numero di abitanti, ovvero con popolazione superiore ai 50 mila residenti e dell’eventuale approvazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, inserite di diritto invece le città metropolitane e i capoluoghi di provincia. Tali misure sono in linea con il Decreto Rilancio, che introduce incentivi all’acquisto di biciclette e monopattini, con l’obiettivo di rendere i nostri centri urbani sempre più vivibili, sicuri ed ecosostenibili. A tal proposito, invitiamo i tre Comuni iblei interessati a mettere in atto tutte le pratiche necessarie per creare, o potenziare nel caso del Comune di Ragusa, piste ciclabili che possano favorire la mobilità alternativa, con inevitabili ricadute positive sia in termini di inquinamento atmosferico, di riduzione di traffico urbano ma anche di salute pubblica”.

