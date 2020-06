Tornano i voli Ryanair da Comiso: ecco le rotte

Ryanair ha annunciato anche la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Comiso, con il ripristino dei voli su Milano Malpensa (operativo già dal 22 giugno – due frequenze settimanali per i mesi di giungo e luglio ed incremento fino a 4 frequenze nel mese di agosto), Pisa (dal 3 luglio con 2 voli a settimana e 3 ad agosto), Bruxelles-Charleroi e Francoforte-Hahn (disponibili dal 3

luglio, entrambi con frequenza bisettimanale per i mesi di luglio ed agosto).

Lo rende noto la Soaco. «La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro – afferma una nota – offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Comiso verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee».

