L’Onorevole Minardo su assistenza sanitaria ai maritimi

E’ complicata la situazione per i marittimi di Pozzallo e di tutto il comprensorio della provincia iblea ed aretusea che da oltre un anno sono assistiti da un solo medico fiduciario mentre prima erano due. Situazione che diventerà ancora più problematica dal prossimo anno quando l’unico medico in attività andrà in pensione. Sollecitato da più parti mi sono rivolto al Ministro della Salute per affrettare l’emanazione del bando per l’assegnazione di medici fiduciari per l’assistenza ai marittimi. La loro figura infatti è indispensabile per tutta l’area marittimi di Ragusa e Siracusa e se non si avvierà l’iter per la nomina del nuovo medico fiduciario questo servizio rischia di scomparire, arrecando certamente gravi problematiche ai marittimi, per la salute, le pratiche sanitarie relative alle malattie, l’idoneità all’imbarco e le visite biennali. Attualmente gli iscritti alla Capitaneria di porto di Pozzallo in qualità di marittimi di prima e seconda categoria sono oltre tremila, se a ciò si aggiunge che molti marittimi con matricola di Siracusa vengono ad effettuare le visite biennali a Pozzallo è evidente quanto sia necessario ed indispensabile provvedere al bando per l’assegnazione di una o due figure di medici fiduciari a Pozzallo. Ho sollecitato quindi il Ministro Speranza ad attivarsi subito visto che siamo già molto in ritardo perchè si rischia di lasciare vacante la sede di Pozzallo e costringendo i marittimi pozzallesi a rivolgersi ai medici fiduciari di Siracusa, Augusta o alla sede del SASN di Catania.

