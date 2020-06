Scicli intitola strada a vittime delle Foibe e della Shoah

Scicli avrà uno spazio pubblico dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe e della Shoah. È stata approvata all’unanimità la mozione presentata dalla Lega, solo due gli astenuti. Da oltre un anno, non senza molte difficoltà, si attendeva che questa proposta di buonsenso trovasse finalmente attuazione anche a Scicli. In Febbraio, dopo una prima bocciatura della mozione, lo scorso anno, la Lega aveva nuovamente riportato la proposta di intitolazione all’attenzione del civico consesso, che ora ha votato favorevolmente. Soddisfazione viene espressa dal Consigliere Comunale della Lega, Enzo Giannone, dal Commissario Cittadino, Pierluigi Aquilino, e dal Responsabile Comunicazione della Lega Scicli, Matteo Giannì. “Un risultato storico perché per la prima volta Scicli ospiterà uno spazio in memoria delle vittime di due drammatiche tragedie del Novecento, le Foibe e la Shoah, entrambe diretta conseguenza di due folli e sanguinari totalitarismi. Ringraziamo i Consiglieri Comunali che si sono espressi favorevolmente, in particolare i Consiglieri Marino e Buscema che sin dall’inizio hanno supportato questa mozion – dicono quelli della Lega -. Siamo convinti che il 27 Gennaio ed il 10 Febbraio debbano essere considerati giorni di ricordo e commemorazione per tutti, indipendentemente dal colore politico di appartenenza. Dobbiamo ricordare tutti coloro che sono stati ingiustamente uccisi per la propria nazionalità, per il proprio credo religioso o colore della pelle. Pacificare la nostra società, il nostro Paese, partendo da una memoria storica comune, senza alcuna differenza. La nostra Scicli è Città di Pace, come dimostrato negli anni anche attraverso illustri concittadini tra cui il Prof. Bruno Ficili, e con tale mozione abbiamo portato con decisione questo messaggio sia in Consiglio Comunale che nel dibattito pubblico locale. Ora che la mozione è stata approvata, non possiamo che gioirne per la nostra Scicli e per la libertà, nella speranza di aver aggiunto, non come partito ma come comunità cittadina, un tassello importante nella costruzione di un futuro democratico e civile. Infine, chiediamo alla Giunta, pur non essendo espressamente presente nella mozione, di individuare nella piazza sopra il parcheggio di via Badiula, unico importante spazio pubblico non ancora intitolato nel centro storico, il luogo da intitolare alle vittime delle Foibe e della Shoah”.

