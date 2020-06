Ragusa. In pagamento i rimborsi libri di testo anno 2017/18

L’ufficio Pubblica Istruzione rende noto che sono in pagamento presso la Banca Agricola Popolare di via Matteotti i rimborsi per l’acquisto Libri di testo anno scolastico 2017/18 (scuole medie e superiori – legge 448/98) per gli aventi diritto che hanno inoltrato domanda e in possesso dei requisiti.

