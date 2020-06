Pozzallo. La visita Commissione interparlamentare Schengen

La Commissione interparlamentare Schengen, che sta studiando il fenomeno dell’immigrazione e la problematica dell’accoglienza, che aveva già audito il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna qualche giorno fa in videoconferenza, ha visitato l’Hotspot ed il Presidente on. Eugenio Zoffili ha espresso un giudizio molto positivo sulla sua organizzazione.

Il primo cittadino di Pozzallo ha esposto ai componenti della Commissione – Onorevoli Filippo Giuseppe Perconti, Vito De Filippo e Rosalba Cimino ed il Senatore Tony Chike Iwobi – alcune problematiche quali la necessità di un potenziamento degli uomini della Polizia Municipale per assicurare ancora meglio l’ordine pubblico ed ha richiesto una maggiore attenzione nei rapporti fra Italia e Malta.

All’incontro erano presenti i massimi rappresentanti della Questura, Capitaneria di Porto, Guardia di finanza e Carabinieri.

Alla domanda del Presidente Zoffili rivolta al Sindaco di Pozzallo sulle ottime modalità organizzative dell’Hotspot, Ammatuna ha risposto precisando che “in una Italia in cui esistono conflitti istituzionali, a Pozzallo esiste invece una sinergia perfetta, fatta di contatti quotidiani e continui fra Ministero dell’Interno, Prefettura, Comune e Forze dell’ordine che garantisce un perfetto funzionamento organizzativo”.

“Un ringraziamento per tutto ciò – conclude il Sindaco Ammatuna – va al Ministro Lamorgese, al Prefetto Di Bari, al Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza ed ai suoi collaboratori: il vicario dr.ssa Caruso ed il dr. Trombadore”.

