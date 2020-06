Ragusa. Servizi Sociali area Povertà, raggiunti buoni risultati

Risultato importante, sul versante Servizi Sociali, in materia di PON INCLUSIONE 2014/2020 (misura nazionale di contrasto alla povertà rivolta alle famiglie disagiate in cui siano presenti anche minori, figli disabili o donne con gravidanza accertata) a valere sul FSE (Fondo Sociale Europeo).

Il Comune di Ragusa, come capofila del Distretto Socio Sanitario 44 e quindi gestore dei progetti e della rendicontazione delle somme ottenute, ha avuto un importo pari a circa eu 2.200.000,00, spendibili entro il 31/12/2020, data ulteriormente prorogata per il problema Covid19 al 30/06/2021, già in parte utilizzati per progetti importanti come gli LPU (Lavori di Pubblica Utilità), i Tirocini di formazione e il Microcredito e tuttora ancora in fase di utilizzo.

L’Avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottolineava che il comune che avesse rendicontato almeno il 50% delle somme spese, tramite il difficile utilizzo della piattaforma ministeriale “Sigma Inclusione”, entro l’inizio del mese di dicembre 2019, avrebbe avuto il diritto, come Distretto Socio Sanitario, di poter accedere alla nuova fase del PON, intesa come avviso 1/2019, e di poter usufruire interamente della somma prevista che ammonta a eu 972.000,00 circa.

Cosi è stato, nei tempi stabiliti si è rendicontato sino alla soglia del 51% e, considerando che poi c’è stato il Covid19 ed il Ministero ha si prorogato ma continuato a chiedere informazioni insistenti sulle procedure, integrazioni di documentazioni e richieste di riscontro sui progetti attivati, il comune di Ragusa, capofila del Distretto Socio Sanitario 44, ha dato risposte tempestive e concrete ponendosi come comune primo in Sicilia ed uno dei primi in Italia per aver interamente rispettato i tempi tecnici e le linee guida dettate ,con l’Avviso 3/2016, dal Ministero, soddisfatto del lavoro svolto, ed acquisendo il naturale passaggio alla fase nuova del PON con l’Avviso 1/2019.

“Grande risultato che ha aperto le porte verso la garanzia totale di poter usare l’intera somma prevista, con l’Avviso 1/2019, per nuovi progetti d’inclusione sociale già a partire da settembre 2020, dice soddisfatto il Delegato del Sindaco per le Politiche Sociali Luca Rivillito, momento che voglio condividere con il nostro Sindaco Peppe Cassì, l’Assessore al ramo Dott. Luigi Rabito ed il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 44 Dott. Giovanni Barone, anche in rappresentanza degli organi del Distretto.

Mi pare anche corretto menzionare e ringraziare pubblicamente la Sig.ra Tiziana Bongiovanni, amministrativa del nostro settore 7 dei Servizi Sociali, che si è interamente occupata del difficile compito di rendicontare le somme spese, più volte coadiuvata dalla dott.ssa Ornella Pricone, grazie a loro oggi abbiamo ottenuto questo importante traguardo, lo stesso ringraziamento và alle assistenti sociali, Dott.ssa Daniela Di Martino e Dott.ssa Giovanna Matteliano, preziose risorse lavorative previste e finanziate interamente con il PON intanto fino a giugno 2021 con la speranza di poterle ulteriormente prorogare con l’Avviso 1/2019, con il loro innesto abbiamo velocizzato in maniera fondamentale l’iter di spesa delle somme previste sui vari progetti, e tuttora stiamo spendendo le somme al punto che ad oggi siamo già arrivati circa ai 2/3 di somme spese quindi ampiamente dentro rispetto i termini di scadenza.”

“Ribadisco, conclude il Delegato Rivillito, grande risultato figlio di un lavoro certosino e costante anche quando, in piena emergenza Covid19 con il progetto di solidarietà diffusa e dove il settore dei Servizi Sociali è stato pienamente coinvolto, si è lavorato sul progetto PON in condizioni difficili.”

