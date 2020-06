Nella Volley Modica conferma per Nastasi

Prende sempre di più forma la rosa della stagione 2020/2021 in casa Volley Modica. Questa volta la conferma arriva per Nastasi, libero molto apprezzato da coach Bua nella scorsa stagione. Il Ds Manuela Cassibba, che sta sapientemente gestendo tutte le operazioni di mercato della compagine modicana, ha impiegato poco tempo a convincere l’atleta originario di Partanna a prolungare la sua esperienza in A3 ancora in maglia biancoazzurra. La prossima sarà la seconda stagione consecutiva in questa serie e, grazie all’esperienza maturata in questi mesi, siamo certi di affrontare la categoria con una consapevolezza diversa. Con 17 gare giocate e 70 set totali, Nastasi ha conquistato ben 446 ricezioni, numeri significativi con statistiche molto importanti che lasciano intendere quanto prezioso sia stato per la nostra causa. Un ragazzo che ha dimostrato grandi qualità, dando sicurezza in fase difensiva e serenità all’intera squadra. È tempo di tornare a lavorare insieme e con entusiasmo per la prossima stagione, con l’obiettivo di regalare nuove gioie e forti emozioni al pubblico di casa, quindi non vediamo l’ora di ritrovarci in campo ancora insieme, per difendere i colori della contea.

