Ragusa Ibla. Lavori di ripristino basole in via Bocchieri

Inizieranno lunedì 29 giugno per concludersi il 1° luglio prossimo, i lavori di ripristino delle basole in via Capitano Bocchieri a Ragusa Ibla.

Per la realizzazione di tale intervento si renderà necessaria la chiusura al traffico per tutta la durata dei lavori della predetta via a partire da via Maria Paternò Arezzo presso cui verrà istituito il doppio senso di marcia, solo per i residenti, e relativo divieto di sosta da Piazza Duomo fino a via Dottor Solarino. La segnaletica

occorrente per la regolamentazione del transito veicolare sarà posizionata entro i termini previsti dall’impresa che effettuerà i lavori.

