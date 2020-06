Consiglio Direttivo Liceo Convitto Modica: conferme e new entry

Teresa Floridia è stata riconfermata Presidente dell’Ente Liceo Convitto. Esso è il più antico (1872) Istituto di promozione scolastica e culturale della Provincia. Nel Palazzo S. Anna ha sede anche l’Archivio di Stato (unico in Italia in una Città non capoluogo), che usufruisce di numerosi locali per la conservazione di 17.000 documenti storici e di due biblioteche. Negli ultimi 10-15 anni la Fondazione Culturale, coerentemente con le proprie originarie finalità, ha promosso vari corsi organici di studio guidati da Docenti fra i più qualificati nei rispettivi ambiti, volti ad una conoscenza del territorio sud-orientale della Sicilia. E’ il secondo mandato consecutivo per la docente di filosofia e storia presso il Liceo Classico di Modica. Due conferme e due novità invece nel nuovo Consiglio Direttivo. I confermati sono Angelo Covato ed Emanuele Guerrieri. I nuovi ingressi sono rappresentati da Concetta Rizza e Alessandro Romano. “Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione per far parte di questo stimolante incarico culturale – commenta il Sindaco Abbate – e naturalmente ringrazio in primis il Presidente Teresa Floridia che è stata riconfermata nel suo ruolo in virtù dello straordinario lavoro svolto in questi anni. Benvenuti ad Alessandro Romano e Concetta Rizza. Il primo è uno stimato attore e regista che calca i più importanti palcoscenici italiani ormai da anni, la seconda l’apprezzata presidente dell’Inner Wheel Contea di Modica, da tempo impegnata in progetti sociali e culturali”.

