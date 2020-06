Scuola dello Sport di Ragusa. Obiettivo è restituirla al top

“Sulla Scuola dello Sport c’è la necessità di fare chiarezza perché non può passare il messaggio di una responsabilità del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per lo

stato manutentivo in cui si trova la struttura in questo momento”. Lo dice il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, all’indomani di un incontro col sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì su future

ipotesi gestionali. “E’ bene chiarire – aggiunge Piazza – che la gestione finora è stata in capo al Coni

che l’ha detenuta dal giorno dell’inaugurazione sino al 2018 e che dopo due sopralluoghi effettuati il 2 luglio 2019 e il 14 dicembre 2019 i tecnici del Libero Consorzio Comunale non hanno accettato la restituzione dell’immobile perché erano

stati ravvisate inadempienze nella manutenzione ordinaria, non a caso ci siamo rivolti al Tribunale di Ragusa per chiedere un accertamento giudiziale dello stato dei luoghi.

Il presidente del Tribunale di Ragusa ha nominato un Ctu nella persona dell’ing. Giovanni Scivoletto che ha già effettuato alcuni accessi e mi auguro che questo iter si concluda al più presto. E’ prioritario per l’Ente restituire al pieno fulgore e alla piena

funzionalità la Scuola dello Sport e successivamente trovare le migliori soluzioni per gestirla tenendo conto anche della disponibilità del comune di Ragusa”.

