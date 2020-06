Modica. Pubblico avviso su percorsi guidati turistico culturali.

Scade alle ore 12 di martedì 30 giugno p.v. l’avviso al fine di acquisire la disponibilità di soggetti idonei a percorsi guidati Turistico Culturali (visite guidate nel centro storico di Modica) al fine di redigere un apposito elenco.

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: soggetti in possesso della condizione di cui all’art 80 del d. lgs 50/2016; essere in possesso del titolo di guida turistica con l’indicazione dell’Ente autorizzante; essere residente nel Comune di Modica da oltre un anno.

Le iniziative legate all’avviso si terranno nei giorni di sabato e la domenica a partire dell’11 luglio 2020 e fino al 6 settembre per un totale di 54 eventi e nelle seguenti fasce orarie: ore 10,00, ore 17.00 e ore 18,30.

I requisiti dovranno essere dichiarati in uno alla richiesta dell’inserimento nell’elenco con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e corredata da valido documenti di riconoscimento.

Il bando di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: http://comune.modica.gov.it/site/

Si precisa infine che le adesioni dovranno pervenire al Comune di Modica in una delle seguenti modalità:a mezzo posta raccomandata A/R; a mezzo presentazione diretta al protocollo generale; a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it