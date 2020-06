La “Cappello Group” dona mascherine alla Polizia Provinciale

L’azienda ‘Cappello Group’ durante il periodo dell’emergenza sanitaria ha ideato, progettato e prodotto una maschera dispositivo medico di protezione che dopo aver

brevettato e ottenuto il via libera del ministero della Salute ha cominciato a commercializzare oltre che in Italia ed Europa anche in America e Medio Oriente.

Oggi i vertici dell’azienda iblea, Giuseppe e Giorgio Cappello hanno voluto fare dono delle maschere di protezione a tutti gli agenti della Polizia Provinciale nel corso di un breve incontro che ha previsto la consegna simbolica al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, e del comandante della Polizia Provinciale, Raffaele Falconieri.

La maschera ‘Drop’ e’ un prodotto nato in pieno periodo d’emergenza in poco più di un mese ed interamente ideato e costruito all’interno del territorio ibleo. Realizzata in gomma anallergica che offre una protezione bidirezionale, con un coefficiente di filtrazione batterica (B.F.E.) del 99,95%, protegge chi la indossa e chi si trova nelle immediate vicinanze.