Corso Avis per volontari servizio civile in provincia di Ragusa

C’è un senso di normalità che sembra tornare nelle nostre vite. Anche per questa ragione si è riaccesa la macchina della formazione Avis in provincia di Ragusa, con tutte le precauzioni del caso.

Ha preso infatti avvio venerdì scorso, nella splendida cornice della Chiesa del Gesù di Comiso (Sala “Pietro Palazzo”) – messa a disposizione della presidente Avis comunale Lina Vacante dal Comune di Comiso – il Corso di formazione per i volontari di servizio civile nelle 12 Avis comunali della provincia di Ragusa nonché di Caltagirone e Siracusa, che hanno potuto seguire le lezioni tenute da qualificati formatori incaricati da Avis regionale, il cui Presidente Salvatore Mandarà ha introdotto i lavori.

La prossima giornata formativa è già in programma per Venerdì 26 giugno prossimo, inizio ore 9.00, nella Sala “Saro Di Grandi” di Via della Solidarietà n.2, affronterà temi e problemi di natura prevalentemente sanitaria e potrà avvalersi, come docenti-relatori, del Responsabile dell’Unità di Raccolta Avis Ragusa, Dr. Pietro Bonomo, del Direttore del SIMT dell’ASP 7 di Ragusa, Giovanni Garozzo, e del Presidente dell’Avis comunale capofila, Paolo Roccuzzo.

“Siamo contenti di aver potuto avviare questa prima attività dopo l’allentamento del lock-down” – dichiara il presidente provinciale, Dr. Gian Piero Saladino – “e di aver potuto iniziare dal coinvolgimento in attività di formazione dei volontari più giovani”.

“Il corso durerà oltre 60 ore” – aggiunge il vicepresidente provinciale con delega alla Formazione, Salvatore Poidomani – “e vede impegnate diverse Avis comunali quale segno della collaborazione sinergica che ha sempre contraddistinto la rete delle Avis della provincia di Ragusa”.