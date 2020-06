Fondazione Grimaldi: Domenico Pisana e Mariapina Ruta nel CdA

Domenico Pisana e Mariapina Ruta sono i nuovi componenti del CdA della Fondazione Grimaldi indicati dal Comune di Modica. Prendono il posto di Giuseppe Barone e Carlo Amoroso. La loro nomina sarà effettiva non appena verrà ratificata dalla Regione. “Voglio ringraziare, prima di ogni cosa, i professori Barone e Amoroso per il loro preziosissimo servizio reso alla Fondazione in questi anni di collaborazione. Anche grazie a loro la Fondazione è cresciuta diventando un punto di riferimento per il mondo culturale siciliano. Allo stesso tempo voglio dare il benvenuto al professore Pisana e alla professoressa Ruta. Potendo contare su di loro daremo un taglio sia letterario che scientifico alla natura stessa della Fondazione Grimaldi. Entrambi rappresentano delle vere e proprie istituzioni nel campo dell’istruzione modicana e la loro presenza non potrà che contribuire ancora di più all’attività che la Fondazione svolgerà nei prossimi anni”. Domenico Pisana, che proprio quest’anno ha chiuso la sua attività di insegnamento presso il Liceo Scientifico, è molto conosciuto nel mondo della cultura ricoprendo il ruolo di presidente del Caffè Letterario Quasimodo dall’anno della sua fondazione nel 2005. E’ laureato in Teologia presso la Pontificia Università, iscritto dal 1986 all’Albo dei Giornalisti, al suo attivo conta svariate pubblicazioni soprattutto di poesia e di opere teologiche. Mariapina Ruta, laureata in Matematica presso l’Università di Catania, ha dedicato la sua carriera all’insegnamento. Dal 2000 è parte del corpo docente del Liceo Classico Scentifico Galilei – Campailla. Nel suo curriculum figurano numerose collaborazioni tra le quali quelle con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il prestigioso Cern di Ginevra. Per lei è il primo incarico in una Fondazione culturale.