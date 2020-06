Calcio a 5. Giarratana attende per potere programmare 

Il Giarratana guarda con molta attenzione a quelle che saranno le decisioni relative al calcio a cinque con riferimento alla stagione 2020-2021. In particolare, la divisione calcio a cinque della Lega nazionale dilettanti della Figc ha intenzione di organizzare specifiche riunioni operative con i rappresentanti dei club. “Ritengo – afferma il vicepresidente del sodalizio rossoblù, Giacomo Puma – che sia un modo corretto e proficuo di procedere. Anche perché queste decisioni, a cascata, interesseranno poi i campionati regionali e con queste decisioni dovremo cercare di confrontarci oltre che convivere. Non ci sono dubbi sul fatto che la prossima stagione sarà diversa da tutte le altre prima d’ora ma, allo stesso tempo, è opportuno che le società possano prepararsi in anticipo, cercando di comprendere qual è la strada migliore per potere affrontare al meglio l’impegno della partecipazione”. L’Asd Giarratana sta intanto cercando di focalizzare le scelte necessarie per allestire un organico che sia all’altezza della situazione rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. “La nostra intenzione – sottolinea il presidente Marco Baglieri – è di costruire un gruppo collaudato e competitivo, così come abbiamo fatto la scorsa stagione, che punti senza mezzi termini ad essere protagonista, al di là del campionato che andremo a disputare”. L’Asd Giarratana, infatti, presenterà domanda di ripescaggio in C e ci sono buone possibilità che la stessa possa essere accolta alla luce delle potenziali defezioni di società che si registreranno un poco ovunque. La realtà rossoblù, però, non si ferma e cercherà di andare avanti per raggiungere risultati degni della massima considerazione. “Se abbiamo creato questa realtà – prosegue ancora Puma – è perché crediamo nello sport e soprattutto nello sport che possa riservare grandi emozioni. Non ci accontenteremo di allestire una squadra modesta. Cercheremo, come sempre, di dare il massimo. Lavoreremo avendo in mente un unico obiettivo che dovrà essere quello di migliorare. A ogni costo”.