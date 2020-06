Ragusa, Settimana dell’ambiente. Incontro all’ex Provincia

Nell’ottica di una rinnovata e mai trascurata sensibilità ambientale e di tutela del territorio provinciale è intendimento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa proporre la ‘settimana dell’ambiente’ con l’organizzazione di una serie di iniziative utili a sensibilizzare i cittadini sui temi della biodiversità e dell’inquinamento atmosferico e territoriale.

A tal proposito il Commissario straordinario Salvatore Piazza ha indetto per domani un’assemblea di tutte le associazioni ambientaliste per ascoltare proposte e azioni utili per la stesura di un programma di iniziative che veda coinvolti i cittadini chiamati ad essere ‘protagonisti’ attivi nella difesa dell’ambiente e del territorio. L’incontro è in programma martedì 23 giugno alle ore 10 nella sala convegni del Palazzo della Provincia per definire obiettivi e progetti.

“La Natura ci ha dato molti segnali per farci cambiare rotta – dice il Commissario Piazza – ma non l’abbiamo ascoltata pensando di avere molti diritti e pochi doveri. E’ arrivato il momento di mettere in campo i nostri doveri e di sbracciarci tutti, Istituzioni e associazioni, per riflettere sugli errori fatti e sulle cose veramente importanti da fare”.