Modica. “Una brezza mediterranea tra poeti italiani e turchi”

E’ uscita nei giorni scorsi, a cura dell’editore “Il cuscino di stelle” dell’Aquila , un’ opera antologica trilingue, inglese, italiano e turco, nella quale è stato inserito il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana.

L’opera, dal titolo “Una brezza mediterranea tra poeti italiani e turchi”, è stata curata dalla poetessa italiana Claudia Piccinno e dal poeta turco Mesut Senol e si occupa di tredici poeti e poetesse italiani e altrettanti poeti e poetesse turchi. “Ventisei modi di declinare alfabeti, culture, esperienze, modi di intendere la poesia, sensibilità – scrive Deborah Mega nella prefazione” – nonché di affrontare “temi come il desiderio di pace e libertà, l’impegno civile , motivi classici come l’amore, il ricordo, la nostalgia , il topos dei cicli stagionali”. Di Domenico Pisana oltre a note biografiche , sono state inserite due poesie inedite dal titolo Necessita una tettonica spirituale ed Eremo di pensieri notturni, che, nella versione inglese a cura di Claudia Piccinno, sono state anche pubblicate sulla pagina letteraria AUTUNISPOETRY.COM. dal poeta e critico letterario belga Agron Shele:

C’è un asfissiante odore ideologico

che alza la coppa e ventila il sospetto

nel debole consumarsi del pensiero

spesso trasforma l’acqua in vino

nelle capanne del silenzio protese

al ribaltone della cupola costruita

dalla libertà semina nuvole d’ombra

tra il gioco di vassalli e valvassori

accovacciati agli sgabelli di mani oscure

non c’è campo oltraggiato da zizzania

veleno disciolto nelle corsie dei destini

che distrugge il sogno di un paese allibito

necessita una tettonica spirituale la forza

di oltrepassare metafisiche cannibali

uccidere il nemicismo riscoprendo il volto

per risalire il ciglio del Golgolta dove il Giusto

disse che nessuno può scagliare pietre

che la morte soccomberà all’ala della vittoria.

(Necessita una tettonica spirituale)

Di là del colle

che accarezza i tramonti

mi distendo nel suono della tua voce;

immota si nutre d’infinito

su pagine di pietra in attesa della notte.

Eremo di pensieri notturni,

custodisci l’anima dei miei turbamenti

nell’ora che chiude le finestre

al gioco della vita, al battere dell’acqua

sull’ebrezza di vittorie senza medaglie.

Altra storia: si riparte sul doppio d’una nave

che striscia sotto il dondolio di sedie,

angeli di luce si sbraneranno nella fangaia

e confusi lamenti torneranno a bussare

alle stelle tra folate di ribrezzo.

Non ho altro che te per sentirmi me stesso,

scrivere gelidi stupori su fogli volanti

trascinare sillabe su pezzi di carta, sottrarmi

alla contesa di parole che ha reso il pianeta

un varco di morti lasciati in disparte.

(Eremo di pensiero notturno)

“Ringrazio i curatori dell’opera e la Casa editrice – afferma Domenico Pisana – per l’attenzione e l’opportunità che mi danno di rafforzare l’idea della funzione sociale della poesia e , soprattutto, di stabilire legami con altre culture portandomi dietro la mia identità di siciliano e facendo cogliere la bellezza culturale di Modica, città ricca di storia, d’arte e di cultura, che si respirano in tutti i suoi meravigliosi angoli. In questo momento di malattia, la lettura dell’opera riempie la mia solitudine ospedaliera.”