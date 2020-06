La Cappello Group dona al Comune mascherine al Comune di Ragusa

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo e dal capitano della Polizia Municipale Umberto Ravallese, si è recato stamane in visita alla Cappello Group. L’azienda ragusana ha infatti voluto donare al Comune una dotazione di dispositivi di sicurezza prodotti dalla stessa società.

Nell’emergenza, di fronte all’impossibilità di avere una dotazione durevole di dpi per i propri dipendenti, la Cappello Group ha deciso di adattare la sua produzione, indirizzata ad altri settori, per realizzare in proprio mascherine protettive.

“Una decina di persone dello staff tecnico dell’importante azienda ragusana – dichiara il sindaco Peppe Cassì – ha messo insieme competenze diverse per creare un dispositivo sicuro, certificato, perfettamente aderente, integrabile con visiera, riutilizzabile e poco invasivo, progettato in smartworking. Un esempio di ingegnosità ragusana che, come altre volte è accaduto durante la pandemia, si è tramutato in generosità, con una dotazione di più di 100 mascherine, oltre a visiere e filtri, destinata agli operatori più a contatto col pubblico. E l’operosità non si ferma: nuove implementazioni per nuovi mercati sono già allo studio, frutto di un “modello Ragusa” che continua a fare scuola e dare lavoro”.