Ieri sera, presso il salone della Parrocchia della Madonna delle Grazie di Modica, si è tenuta l’assemblea dei soci rifondatori dell’Associazione Culturale Editoriale “Dialogo”.

Il fine era quello di onorare al meglio la memoria di Piero Vernuccio(nella foto), recentemente scomparso, che dell’Associazione è stato una colonna portante per oltre 40 anni e, per il futuro, quello di continuare a dare alla collettività un’offerta culturale di alto livello e, attraverso lo storico mensile “Dialogo” un’informazione quanto più possibile completa e libera.

Il nuovo direttivo dell’Associazione sarà in carica per i prossimi tre anni ed è così composto:

Giovanni Savarino – presidente, Siriana Giannone Malavita – vice presidente, Emanuele Cavallo – segretario, Giuseppe Giorgio Giurdanella, Pietro Tripodi, Emanuele Vernuccio, Carmelo Modica – consiglieri.

Il nuovo direttore responsabile del mensile è Paolo Oddo, il quale ha promesso di continuare sulla linea già tracciata dal predecessore, pur con le necessarie modifiche che il trascorrere del tempo richiede.