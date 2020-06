Appovazione ZES. Ammatuna: “Grande opportunità per la Sicilia”

L’approvazione delle zone economiche speciali “ZES”, è una grande opportunità per la Sicilia. In queste zone, vi saranno notevoli incentivi fiscali, più il credito d’imposta per gli investimenti e soprattutto una notevole semplificazione di tutte le procedure propedeutiche alle imprese che si insedieranno in questi territori.

Con l’istituzione della ZES, Pozzallo e il suo porto, diventeranno una delle zone più appetibili della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno.

Dopo le grandi aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo, Pozzallo diventa così di fatto il quarto polo in Sicilia.

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, unico Sindaco della Provincia di Ragusa a partecipare nell’estate scorsa alla riunione all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive per la ripartizione dei territori da proporre per la ZES, manifesta la sua grande soddisfazione: “un altro tassello importante nella costruzione di una realtà produttiva rilevante che assicurerà un grande sviluppo economico. Dopo l’apertura della stazione passeggeri, il finanziamento di 1 milione di euro per la progettazione del Porto, il finanziamento di 12 milioni di euro della S.P. 46 Ispica-Pozzallo, che collegherà mediante la circonvallazione il porto, Pozzallo si avvia a diventare uno dei poli produttivi più importanti dell’intero Sud dell’Italia”.