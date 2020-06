Sito web, social network o entrambi? Ecco come decidere

Se hai un’attività e non hai ancora iniziato a curare la tua immagine online potresti aver ricevuto delle proposte oppure potresti voler cominciare. Una domanda che molti imprenditori si pongono è quella che riguarda la scelta tra sito web e social network e oggi, con le dritte e i consigli di Italiaonline, vorremmo provare a rispondere.

Perché utilizzare i social network?

I social network sono piattaforme che consentono di migliorare la visibilità di un’azienda in varie modalità e che possono essere usati gratuitamente o a pagamento. Per le attività gratuite basta creare un profilo e iniziare a pubblicare i contenuti sperando di aver scelto la miglior strategia e che le persone si accorgeranno dei tuoi contenuti. Le attività a pagamento sono quelle che solitamente vengono indicate con i nomi di ADS, campagne o sponsorizzazioni. Investire in una piattaforma di social network significa semplicemente aumentare le possibilità di raggiungere un maggior pubblico di persone e, quindi, pagare per una pubblicità mirata da indirizzare solo alle persone potenzialmente interessate ai tuoi prodotti. I social richiedono cura nella gestione delle campagne oltre a una pubblicazione quotidiana di contenuti interessanti e chiari per gli utenti.

A cosa serve un sito web?

Il sito web è una piattaforma molto diversa da un social network. Difatti il sito web può essere trasformato in un negozio virtuale oppure in un semplice biglietto da visita aziendale. In entrambi i casi diventa un punto di contatto tra i clienti e la tua azienda e offre informazioni e servizi aggiuntivi che andrebbero gestiti con molta cura. Per esempio se hai un negozio virtuale hai maggiori possibilità di vendita rispetto allo store fisico e i costi di gestione sono nettamente inferiori. Se invece hai un sito web vetrina potrai arricchirlo con contenuti sul blog aziendale a attuare diverse strategie di marketing orientate alla monetizzazione dei contenuti. In realtà le tipologie di siti web esistenti sono tantissime perché ogni azienda necessita di una forma diverso in grado di presentarla al meglio attraendo sempre nuovi utenti e clienti. SI tratta di un prodotto complesso, sicuramente più costoso della gestione social, e che può diventare un importante veicolo di visibilità per ampliare la tua clientela.

Perché usarli entrambi?

A questo punto dovresti già aver capito quale prodotto si conforma meglio alla tua attività e non sono rari i casi in cui sono utili entrambi. Tutto dipende dal tuo budget e dalle risorse di cui disponi oltre al tempo che puoi permetterti di dedicare alla cura della tua presenza online. Utilizzare social network e sito web certamente aiuta a moltiplicare le possibilità di aumentare la visibilità e, quindi, anche il numero di clienti che sono interessati a ciò che offri. Alcune web agency forniscono servizi di gestione integrati con costi interessanti e calibrati al budget di spesa che puoi permetterti per cui ti consigliamo di valutare più preventivi spiegando con chiarezza cosa ti aspetti dalla gestione. Le agenzie, invece, ti forniranno informazioni e spiegazioni su cosa dovresti fare per migliorare la tua attività e quali sono gli interventi consigliati. Ovviamente prima di decidere valuta con calma la miglior proposta e prenditi tutto il tempo che ti serve per decidere.