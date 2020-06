Vittoria, Stefano Molè scomparso da tre giorni

È scomparso da tre giorni il vittoriese Stefano Molè, 27 anni. E’ stato visto l’ultima volta venerdì pomeriggio e poi da allora non si hanno più notizie. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Sono ore di ansia per familiari e amici che continuano a cercarlo senza sosta e hanno lanciato anche diversi appelli sui social: “Stefano torna a casa, ti prego, non abbiamo più un posto dove cercarti. Fatti sentire, almeno facci sapere che stai bene”, si legge in un post su Facebook pubblicato insieme con la foto del giovane.