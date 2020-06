Di là dall’ombra di Giovanni Modica Scala….. di Nele Vernuccio

In occasione dell’anniversario della nascita di Franco Antonio Libero Belgiorno, per tutti Ciccio, è stato messo a disposizione in streaming per una settimana il documentario “Di là dall’ombra” di Giovanni Modica Scala.

Il documentario ci fa conoscere un Belgiorno a fondo, sin dalla sua infanzia, la sua passione per la scrittura sin da bambino, come testimonia Gino Carbonaro.

Oltre la scrittura, si evince la sua passione per la musica e il teatro, tant’è che fondano con Marcello Peracchio la compagnia teatrale dell’istituto tecnico Archimede “E 4 “, denominazione assunta proprio perché il gruppo si dava appuntamento ogni pomeriggio alle 4 come testimonia Peppe Maltese nel documentario.

Ciccio va in Germania ove condurrà i suoi studi universitari, conoscerà la moglie, svolgerà un’ampia carriera giornalistica presso le televisioni tedesche. La conoscenza della lingua tedesca gli permise di tradurre diversi testi importanti. In ambito locale la traduzione più importante è stata “Diceria dell’untore “ di Gesualdo Bufalino.

A mio avviso, una delle sue opere più importanti per il nostro territorio a livello storico culturale è “Modica e le sue chiese “, ove descrive in modo dettagliato le chiese della città, da qui nasce la definizione Modica e le sue 100 chiese, in quanto nel volume ne vengono descritte tante.

Belgiorno è stato un ampio collezionista delle varie traduzioni dell’Ulisse di Joyce( ben 53 traduzioni).

Nel 2001 tornò nella sua amata Modica, ove visse sino all’ultimo. Ciccio essendo uomo di grande cultura, tornando a Modica, fondò un ipotetico “Circolo della Palma”, che era un raduno di persone acculturate presso la libreria La Talpa, di Francesco Trombadore. Se Belgiorno, da quando si evince da un’intervista nel documentario, Trombadore sarebbe stato un ottimo docente universitario.

Morì a Modica nel 2008.

Un modo per poterlo ricordare è la proposta che è stata lanciata proprio da Francesco Trombadore nel documentario, sarebbe quella di dedicargli una stanza della sua antica casa al quartiere Cartellone, ove si possa esporre al pubblico la sua ricchissima biblioteca, in particolare le sue “care” traduzioni di Joyce. Auspico che l’Amministrazione Comunale s’impegni a realizzare questa proposta.

Per chi volesse vedere il documentario lo trova al seguente link https://www.giovannimodicascala.it/di-la-dall-ombra/.

NeleVernuccio