Inaugurata a Ragusa la nuova sede del Sindacato Uil

Emozione, lacrime di gioia e di consapevolezza per un lungo lavoro che ha portato alla nuova sede Uil di Ragusa. E’ quanto espresso dal commissario territoriale Uil Ragusa-Siracusa-Gela, Luisella Lionti, in occasione del taglio del nastro della struttura inaugurata in via Natalelli.«Oggi – ha dichiarato Luisella Lionti – bisogna lavorare in sinergia per salvaguardare i posti di lavoro, non solo all’interno del nostro sindacato ma anche sui tavoli di confronto con le altre sigle sindacali e con le istituzioni. Il Covid 19 ha messo a dura prova un’economia che già era sotto terra, abbiamo bisogno di risposte. Noi siamo qui, con un gruppo dirigente che è sempre lo stesso, per rispondere ai lavoratori». A dare ancor più risalto all’evento, la presenza del segretario generale nazionale Uil, Carmelo Barbagallo: «Ragusa era la provincia più ricca nel settore dell’ortofrutta, oggi ha perso questo primato, ma bisogna lavorare per farla ripartire. E per farlo occorre ripartire da strutture efficienti e punti di riferimento proprio come questa nuova sede, poiché i sindacati rappresentano oggi i presidi di democrazia nel territorio».