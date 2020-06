Pozzallo. Confcommercio evidenzia ruolo ente nel garantire aiuti

“Nonostante i tempi burocratici abbastanza estesi, e che comunque non sono imputabili all’Amministrazione, il Comune di Pozzallo si propone come uno dei primi enti locali territoriali dell’area iblea che ha fornito un segnale d’aiuto concreto alle imprese che sono state chiuse per decreto”. A dirlo è il presidente della sezione cittadina di Confcommercio, Giuseppe Cassisi. “La collaborazione fattiva e concreta tra Confcommercio e le altre organizzazioni di categoria con l’Amministrazione comunale – aggiunge Cassisi – è servita per potere fornire un contributo significativo a colmare almeno una parte della grossa perdita economica fatta registrare dalle imprese presenti sul territorio comunale. Come associazione di categoria, abbiamo sempre cercato di supportare l’impegno portato avanti dall’Amministrazione comunale nel fornire aiuto alle Pmi. Abbiamo cercato sempre, insomma, di garantire il nostro piccolo contributo restando vicini alle imprese dei nostri associati”.