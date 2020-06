Spiagge modicane. Il Sindaco disciplina uso per ombrelloni e teli

Spiagge di Marina di Modica e Maganuco. Il sindaco ne disciplina l’uso per l’allocazione degli ombrelloni o per i bagnanti in possesso di teli e sgabelli. Firmata un’ordinanza

Il sindaco con propria ordinanza, (la n°24679 dell’11 giugno 2020), ha inteso disciplinare con norme comportamentali gli obblighi a cui ci si deve attenere per l’uso delle spiagge libere.

A tal fine l’ente ha adottato i sistemi previsti per il distanziamento e provvederà all’installazione, nelle spiagge libere, di strutture idonee per potervi allocare gli ombrelloni.

Per tale ragione il sindaco ordina, a quanti occuperanno spazi nelle spiagge libere della frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco, di utilizzare, per l’istallazione degli ombrelloni, esclusivamente i dispostivi comunali collocati in loco; coloro i quali non hanno ombrelloni potranno sistemarsi con teli, sgabelli, spiaggino e altro, nei pressi dei dispostivi installati.

E’ vietato installare ombrelloni al di fuori delle aree libere attrezzate ed è fatto obbligo per i bagnanti che utilizzano gli ombrelloni di rispettare gli obblighi del distanziamento personale e di lasciare libero uno corridoio non inferiore ad 1,50 cm per il passaggio delle persone, tra un ombrellone e un altro.