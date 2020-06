“Il sindaco di Modica, ancora una volta, mente. Ma stavolta mi ha scocciato e ne risponderà all’Autorità giudiziaria. Mesta nel torbido, non comprendendo la differenza tra diverse fasi di pianificazione Covid. Ho detto e ribadito che, per l’ospedale di Modica, l’Asp ha chiesto un finanziamento per la terapia intensiva che vedrà riconosciuto. Ma per lui non basta. Deve dimostrare chissà cosa e ancora una volta commette l’errore di cercare un inutile scontro istituzionale. Ma siccome la propalazione di notizie false per procurare allarme nella pubblica opinione costituisce reato, stavolta mi rivolgerò alla magistratura. Perché non ammetto balle che una qualsiasi telefonata avrebbe potuto riscontrare”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.