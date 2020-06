Revisione Prg, Scicli Rigenera, tornano i tavoli tematici

L’Amministrazione Comunale di Scicli, dopo il fermo obbligato dovuto alle misure di prevenzione Covid, ha riprogrammato gli appuntamenti di ascolto con la cittadinanza intitolati Scicli Rigenera.

Le date sono dal 26 al 28 giugno, e la sede degli incontri è l’ex Convento del Carmine.

Il Sindaco di Scicli e la Giunta comunale invitano la cittadinanza a partecipare alle giornate di ascolto per dare un contributo fattivo su tematiche in linea con le direttive generali del Piano approvate nel 2015.

Il piano renderà la città sempre più prossima ai cittadini.

Le tematiche generali riguardano l’inclusività, la sostenibilità, la difesa del suolo e dell’ambiente, lo sviluppo locale, l’accoglienza, la rigenerazione.

In concomitanza sarà realizzata una mostra dei progetti di studenti di architettura del Politecnico di Milano che trattano tematiche inerenti la nostra città e il nostro territorio

Ricordiamo che è possibile dare il proprio contributo anche compilando il Format editabile che si trova nella home page del comune cliccando su Scicli Rigenera.

In allegato il programma.

