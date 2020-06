Dal GAL Terra Barocca un corso gratuito per migranti regolari

Un percorso gratuito di formazione e di sostegno all’auto-imprenditoria per immigrati regolari. È il progetto F.A.S.I. (Formazione, Autoimprenditoria e Star up per gli Immigrati regolari), promosso dall’Ente nazionale per il Microcredito, in sinergia con il Ministero dell’Interno, e attivo in alcune regioni italiane, tra cui la Sicilia. Tra i soggetti attuatori anche Gal Terra Barocca.

Si tratta di un corso gratuito di formazione specialistica economica, finanziaria e imprenditoriale della durata complessiva di 80 ore, al termine del quale sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il corso si rivolge ai migranti regolari e richiedenti asilo, compresi i titolari di protezione internazionale, che potranno completare la loro formazione civica e di base nella lingua italiana e acquisire le competenze economiche e finanziarie necessarie per avviare e gestire un’attività imprenditoriale. Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza e potranno essere seguite anche da smartphone e da tablet.

Durante il corso saranno approfondite diverse materie: funzionamento generale del sistema economico; pianificazione, gestione e avvio d’impresa; risparmio, gestione di un conto corrente, gestione delle economie familiari, relazioni con le banche, rimesse inviate in patria; organizzazione aziendale, gestione del personale, comunicazione e marketing; finanziamenti e agevolazioni pubbliche disponibili per l’avvio d’impresa; uso delle tecnologie avanzate.

Al termine delle lezioni il corsista potrà concretizzare la propria idea d’impresa formalizzandola in un business plan, anche al fine della successiva presentazione della domanda di finanziamento sul portale Invitalia – Fondo SELFIEmployment (o anche Resto al Sud), dove è previsto un finanziamento agevolato fino a 50 mila euro.

Oltre al certificato finale, i partecipanti riceveranno un’indennità di frequenza di € 2,50 a ora.

Per informazioni su come partecipare e sul corso è possibile inviare una mail a microcredito@galterrabarocca.it o chiamare il numero 388 0443797. La partecipazione è gratuita.