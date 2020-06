Razza. Fondi da ospedale Modica a Ragusa? Niente di più falso

Non so perché il sindaco di Modica abbia sostenuto che l’ospedale Maggiore sarebbe rimasto escluso da finanziamenti dopo aver ospitato pazienti Covid. E, anzi, che i finanziamenti destinabili a Modica sarebbero diretti verso Ragusa. È falso: l’Asp ha presentato una richiesta di finanziamenti, che come sempre è stata valutata e verrà accolta perché si tratta della richiesta di realizzazione dei posti letto in terapia intensiva. Nessuno, quindi, ha mai pensato di fare il lavoro sporco a Modica per poi compiere chissà quali distrazioni. Se si avesse la buona abitudine di informarsi prima di dare informazioni inesatte sarebbe buona cosa”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.