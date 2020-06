72 ore di attesa al Pronto Soccorso di Modica per paziente Sla

Lettera in Redazione, trasmessa anche al Direttore Sanitario dell’Ospedale Maggiore di Modica, Piero Bonomo, per segnalare una situazione assurda vissuta in questi giorni presso il nosocomio.

“Mia mamma, affetta da sla – si legge – è arrivata in pronto soccorso in condizioni serie e ha sostato in una barella per 72 ore prima di poter avere un posto letto.

Allo scoccare delle 72 h di attesa si è finalmente trovato un posto letto per una paziente in condizioni serie. Non ci sono posti perché, a causa dell’emergenza covid. Il protocollo dice che nei reparti i pazienti si devono distanziare di tre metri. Come mai, invece, al pronto soccorso possono sostare, per 72 h di fila, in una stanza di 4 metri quadrati, 5 pazienti più qualche assistente? Mi sembra a dir poco surreale!

In questi giorni abbiamo vissuto una situazione assurda, inverosimile. Una paziente SLA tenuta per 72h in una barella in attesa di un posto letto”.