Calcio a 5: primi contatti del Giarratana per la nuova stagione

Primi contatti per la nuova stagione. Sono stati avviati dai vertici della società Asd Giarratana che, al momento, risulta essere ai nastri di partenza del campionato di calcio a cinque di Serie D. Ma non è escluso che le carte in tavola possano cambiare da qui a qualche settimana e che il sodalizio rossoblù possa partecipare al torneo di Serie C. “Noi – sottolinea il vicepresidente Giacomo Puma – formalizzeremo la nostra richiesta di iscrizione quando sarà il momento, l’intenzione c’è e se compiremo questo passo è perché riteniamo che possano concretizzarsi delle prospettive interessanti che ci faranno guardare al futuro con maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità. Il parco giocatori? Vedremo. Anche in questo caso sarà fondamentale capire quale il campionato a cui prenderemo parte. Ma le nostre idee sono abbastanza chiare e non ci sono dubbi sul fatto che cercheremo di puntare in alto, così come abbiamo fatto nel corso di questa stagione. Siamo un gruppo molto assortito che intende fare le cose per bene. E solo organizzandosi e pianificando in un certo modo la nostra attività, riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

E il vicepresidente Puma aggiunge: “C’è l’esatta convinzione che si possa puntare a qualcosa di veramente importante ma tutto dipenderà da come riusciremo a programmare. Ed è quello che stiamo facendo proprio in questi giorni perché l’intenzione è quella di fare in modo che a Giarratana possa di nuovo tornare lo sport che conta. Le ambizioni non ci mancano. Le stesse dovranno tradursi in atti concreti che ci permetteranno di collocare la nostra società tra quelle che intendono acquisire posizioni rilevanti in ambito siciliano, dando il via a una tradizione di lungo corso. Siamo un gruppo giovane e anche su questo aspetto cerchiamo di fare affidamento per creare buone pratiche di crescita del team a tutti i livelli”.