Da domenica tutti gli esercizi commerciali potranno aprire

Da domenica 7 giugno tutti gli esercizi commerciali potranno aprire. L’Assessore regionale delle Attività produttive ha avviato i necessari incontri con le associazioni e, considerato l’approssimarsi della stagione estiva ma, soprattutto, il grave disagio economico causato dal lungo periodo di inattività conseguente alla situazione epidemiologica, è emersa la necessità di consentire la riapertura domenicale delle attività commerciali. Inoltre, è stata parimenti segnalata dalle organizzazioni sindacali la esigenza di avviare con il competente Governo nazionale un confronto per modificare le normative di settore al fine di determinare un maggiore equilibrio tra la chiusura e l’apertura domenicale e, relativamente

agli “esercizi di vicinato”, è stata proposta per tutto il periodo estivo dalle Segreterie regionali di CGIL – Filcams, CISL – Fisascat e UIL l’apertura di una giornata domenicale al mese, estensibile a due nel periodo dei saldi.

Alla luce dei dati forniti dall’Assessorato regionale della Salute sullo stato di diffusione della

pandemia e considerato, inoltre, che a seguito dei predetti incontri con le Associazioni di categoria è stato raggiunto l’accordo per avviare la campagna dei saldi estivi a fare data dall’1 luglio 2020, tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di “vicinato”, la cui chiusura è stata disposta con l’articolo 12 dell’Ordinanza n. 22 del Presidente della Regione Siciliana, hanno facoltà di aprire al pubblico anche nelle giornate domenicali a partire dalla prossima domenica 7 giugno 2020 e fino alla vigenza della citata Ordinanza n. 22.