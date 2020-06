Santa Croce Camerina, tavolo operativo contro le ‘fumarole’

Il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, ha incontrato stamattina in sala giunta del Comune, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Santa Croce, M.llo Luciano Vanini, la Comandante della Polizia Locale, Dott.ssa La Rosa ed il responsabile della Protezione Civile camarinense, Salvatore Traina, per avviare una collaborazione sui vari aspetti connessi al fenomeno delle “fumarole” nonché per individuare ulteriori iniziative da porre in essere per ridurne le criticità. A rappresentare il Comune al Tavolo Operativo, oltre al primo cittadino, il funzionario del VI Dipartimento Dott. Gaudenzio Occhipinti e l’Assessore Giulia Santodonato.

Il Sindaco ha richiamato la necessità di non abbassare la guardia e che le attività, coordinate tra i vari rappresentanti presenti al tavolo tecnico e soggetti interessati, proseguano in modo permanente, dal momento che, essendo all’inizio la stagione estiva, il fenomeno dello smaltimento illegale dei residui delle coltivazioni persiste e riguarda l’intero anno. Barone ha ricevuto la garanzia della presenza sul territorio delle forze dell’ordine al fine di reprimere il fenomeno delle fumarole. Attività che si affiancherà all’enorme mole di lavoro sinora svolto egregiamente dagli agenti della Polizia Provinciale.

“Il tavolo tecnico di stamattina – dichiara il Sindaco Barone – è stato di grande importanza per affermare con forza l’azione che verrà svolta immediatamente per individuare i soggetti autori di questo tipologia di reato ambientale. Stiamo studiando con la Protezione Civile di monitorare l’intero territorio comunale con i droni. Questi velivoli ci permetteranno di intervenire con maggiore precisione nei punti dove si accendono i roghi che per vastità, intensità e natura dei fumi, determinano un serio pericolo per la salute dei cittadini.”