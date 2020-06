Ragusa. Il prospetto del Duomo di San Giorgio in tricolore

Il prospetto del Duomo di San Giorgio illuminato con le luci del tricolore

Nelle notti del lungo periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 diversi importanti monumenti italiani sono stati illuminati con le luci del tricolore nazionale che hanno simboleggiato l’orgoglio italiano e l’impegno a combattere la sfida per contrastare questo nemico invisibile. Le foto ed i video delle nostre città con i loro monumenti illuminati sono state riprese dai maggiori media nazionali ed internazionali.

Sulla scia di questa iniziativa, si inquadra anche quella promossa dal Gruppo Egea che dalla serata di oggi fino all’8 giugno prossimo, illuminerà il Duomo di San Giorgio con i colori della nostra bandiera italiana..

A comunicarlo è l’assessore al turismo Ciccio Barone che ringrazia a nome dell’Amministrazione comunale la società proponente che si farà carico delle spese per l’intervento. E’ questa – dichiara Barone – un’iniziativa a favore dei ragusani e dei visitatori per ricominciare a fruire delle bellezza del nostro territorio e promuovere la nostra arte tardo barocca.”.